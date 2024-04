São Paulo pagará multa milionária a Carpini após demissão; veja valores

O técnico Thiago Carpini tem direito a receber uma multa milionária após ter sido demitido do São Paulo.

O que aconteceu

O treinador de 39 anos vai receber R$ 1,2 milhão pelo encerramento precoce do contrato. Ele foi anunciado no início do janeiro e tinha vínculo válido até dezembro de 2024.

O valor é referente a três meses de salário. Ele tinha vencimentos de R$ 400 mil mensais.