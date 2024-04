Presidente do Santos aposta na Copa por Neymar: 'Nada melhor que sua casa'

Após sucessivas lesões e a ida para a Arábia, Neymar perdeu parte do protagonismo que poderia reencontrar no futebol brasileiro, junto ao clube onde foi revelado e é praticamente uma unanimidade na torcida.

Teixeira possui relação estreita com Neymar Pai e está confiante. Nas últimas idas para a Vila Belmiro, Neymar disse que voltará ao Santos na próxima temporada.

O Neymar tem uma relação com o Santos profissional, afetiva. Tem contrato em vigência. Compromissos profissionais. Nós estamos acompanhando e lógico, quando tivermos essa decisão, estaremos em diálogo com seu pai, clube, na tentativa de formalizarmos o projeto para quando o Neymar decidir pelo retorno. Aí sim, compreender de que forma o clube abrirá as portas para o Neymar para que ele desenvolva o seu futebol. Acho que para o Neymar se preparar melhor para a Copa nada melhor do que estar na sua casa, seu ambiente, com o amor do torcedor santista.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos