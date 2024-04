Rafael conta bastidores da seleção e brinca: 'Chamei Taffarel de Taffa'

O goleiro Rafael, do São Paulo, realizou mais que um sonho ao ser convocado para a seleção brasileira: ele conseguiu trabalhar com seu ídolo, o ex-goleiro Taffarel.

Vivi um sonho, tá louco. Maravilhoso trabalhar com grandes profissionais. Taffarel é meu maior ídolo. Minha esposa e meus pais me acompanharam na viagem e eu falei para ela brincando: 'pô, tô chamando o Taffarel de Taffa, virei amigo dele'. É um sonho e só me dá mais ainda vontade de continuar trabalhando porque quero muito voltar a esse sonho. Para conquistar isso preciso fazer meu melhor no São Paulo

Taffarel retornou à seleção com Dorival Jr para ser preparador de goleiros. Um dos heróis do tetracampeonato mundial, o goleiro divide o posto na seleção com Marquinhos.