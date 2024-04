Santos corre contra o relógio para fechar reforços a tempo da Série B

O Santos inicia a semana correndo para fechar reforços a cinco dias da estreia para a série B.

O que aconteceu

A diretoria tem pressa para fechar acordo com Patrick, do Atlético-MG, e solucionar o caso de Escobar, do Fortaleza. Ambos têm conversas avançadas com o Peixe.

O Peixe está por detalhes com Patrick, mas ainda precisa definir a base salarial de Escobar para concretizar o negócio. Falta pouco para o Peixe anunciar Patrick, no entanto, com o lateral, o Peixe ainda tem situações burocráticas.