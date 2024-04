Vasco x Grêmio: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Vasco e Grêmio jogam neste domingo (14), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão na TV aberta pela Globo (para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Piauí, Paraíba, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Distrito Federal e a cidade de Juiz de Fora-MG) e no sistema de pay-per-view pelo Premiere. O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

O Vasco não conta com Payet, lesionado. Jair e Paulinho tratam lesões há mais tempo e também desfalcam a equipe de Ramón Díaz.