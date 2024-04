'Show de Messinho': jornais espanhóis se rendem a Estevão, do Palmeiras

O periódico ainda citou o interesse do Barcelona no futebol de Estevão. Além do time catalão, clubes da Premier League também estariam de olho na joia palmeirense.

Do Barça continuam a confiar no potencial de Messinho e a vê-lo como um jogador muito interessante para o futuro. trecho do jornal espanhol

Para fechar, o jornal "AS" avaliou que Estevão "segue a estrela de Endrick". Os espanhóis ainda elogiaram o trabalho do Palmeiras com as categorias de base. "O Palmeiras tem em suas categorias de base alguns dos jogadores de futebol com maior futuro no Brasil".