São Paulo traça planejamento especial, e James começa no banco amanhã

O meia James Rodríguez vai começar no banco de reservas na partida do São Paulo contra o Fortaleza neste sábado. A escolha foi do Tricolor diante de um planejamento especial traçado pelo clube para o atleta.

O que aconteceu

O São Paulo não quer correr risco algum de perder James Rodríguez. O colombiano jogou mais de 150 minutos nos últimos dois jogos mesmo com viagem na semana.

Carpini conversou com James e nem levaria o jogador para o jogo, mas o colombiano pediu para participar. Diante da vontade do meia, James começará no banco, mas deve ser utilizado ao longo da partida.