Santos deve perder melhor lateral do Paulista quatro dias após a final

A diretoria do Santos não deve contar com Hayner no elenco para a série B. O jogador foi eleito o melhor lateral direito por votação na seleção do Paulistão.

O que aconteceu

Hayner deve deixar o Santos. A diretoria avaliou e não deve cobrir a proposta do Vitória. O Azuriz, clube que detém os direitos do jogador, recebeu a proposta e buscou o Peixe, que poderia cobrir a oferta.

A direção santista ficou dividida na decisão. Alguns creem que não valeria a compra do lateral e questionaram a qualidade técnica. Do outro lado, outros membros entendem que Hayner é muito útil e voluntarioso para perdê-lo de forma repentina.