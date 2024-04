Abel usa receita de Endrick com Estevão, e Palmeiras vê passagem de bastão

Este moleque [Estevão] não tem nem 30 anos, nem maior de idade é. Tem que ouvir os conselhos dos pais. O que digo a ele é o que digo aos meus filhos e filhas: tudo no tempo de Deus. Sejam felizes. Quando tiver que ir a Disney, vai, porque o outro [Endrick] também foi e acabou vendido para o Real Madrid. É dar os parabéns aos pais dele, ele é um bom moleque. Abel Ferreira

Estevão e Abel Ferreira em jogo do Palmeiras contra o Liverpool-URU pela Copa Libertadores Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Abel quer seus jovens jogadores com os "pés no chão" e sabendo lidar com os elogios e cobranças. No começo do Campeonato Paulista de 2023, ele se recusou a responder perguntas sobre Endrick, que enfrentava um jejum de gols.

Endrick teve uma sequência no banco antes de estrear pelo Palmeiras, já Estevão demorou para ser titular. O camisa 9 foi relacionado pela primeira vez no clássico contra o Santos pelo Brasileirão de 2023, e só estreou no mês seguinte. Estevão, por outro lado, só conseguiu espaço como titular na última quinta-feira.

E os companheiros de time também entram na "blindagem". Raphael Veiga exaltou o talento de Estevão, mas destacou que o menino só tem 16 anos. Já Gustavo Gómez afirmou que o elenco tenta deixar o jovem tranquilo para desenvolver seu futebol.

A estratégia deixou o camisa 41 à vontade para ser titular na Copa Libertadores e garantir a liderança do Grupo F: "Ansiedade não bateu porque é no campo que me sinto feliz e me divirto. Hoje, o Palmeiras proporciona tudo para a gente da base. A gente entrega bem. O profissional nos agrega bastante", falou.