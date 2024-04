Inacreditável! Cruzeiro complica jogo fácil e cede empate após abrir 3 gols

Foram três gols em sequência, sendo um deles até "sem querer". Arthur Gomes e Matheus Pereira comandaram as jogadas da Raposa, com o camisa 10 marcando um golaço de cobertura em cabeceio de rara felicidade.

O time mineiro relaxou com o placar elástico, o Alianza descontou após o intervalo e ousou sonhar. Os visitantes melhoraram, passaram a levar perigo e esquentaram a partida com a possibilidade do empate.

O Cruzeiro complicou um jogo que parecia definido, e o empate saiu no último lance. A Raposa não conseguiu desenvolver as jogadas no segundo tempo, deixou o Alianza crescer e passou a dar espaços quase custaram o resultado.

Gols e destaques

1x0: Aos 7', Arthur Gomes recebeu no lado esquerdo da área, puxou para dentro e deixou com Lucas Romero. O meio-campista deu um toque para ajeitar e soltou um foguete de fora da área, que terminou no fundo da rede.

2x0: Aos 13', Matheus Pereira cobrou escanteio aberto da esquerda, Zé Ivaldo subiu mais alto que a marcação no segundo pau e cabeceou firme para ampliar.