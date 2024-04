Torcida recebe São Paulo com festa antes de jogo na Libertadores; assista

A torcida do São Paulo preparou uma festa para receber os jogadores antes do jogo contra o Cobresal, no Morumbi, pela segunda rodada da Libertadores (assista abaixo).

O que aconteceu

São-paulinos compareceram em peso e fizeram um "corredor de fogo" na chegada da delegação ao estádio. O Tricolor paulista vem de derrota por 2 a 1 para o Talleres na estreia do Grupo B.

É a primeira partida de Libertadores no Morumbi desde 2021. Tricampeão do torneio, o São Paulo disputou a Sul-Americana nas duas últimas temporadas.