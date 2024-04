Time de Neymar prepara proposta de R$ 380 mi para tirar Salah do Liverpool

No ano passado, o Al-Ittihad fez uma proposta de 100 milhões de euros por Salah, mas não foi suficiente para tirá-lo da Premier League. Apesar da oferta do Al-Hilal ser inferior, eles entendem que a proximidade com o final de seu contrato pode ajudar.

Apesar disso, o egípcio não tem pressa em deixar o Liverpool e está aberto a cumprir o último ano de seu contrato. Salah tem vínculo com os Reds até junho de 2025.

Os times da Liga Saudita seguem de olho no mercado europeu. Outros alvos para a próxima temporada incluem Kevin De Bruyne, Casemiro e Raphael Varane.