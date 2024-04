Julgamento de John Textor no STJD é adiado após pedido de vista

O julgamento de John Textor no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) foi adiado. Em pauta estavam as declarações do dono da SAF do Botafogo após a derrota para o Palmeiras, no Brasileiro do ano passado.

O que aconteceu

O caso voltará a ser tratado na próxima sessão do Pleno. O auditor vice-presidente Felipe Bevilacqua pediu vistas no processo, e os outros auditores concordaram.

O relator Maurício Neves Fonseca havia pedido o aumento da pena para 105 dias e multa de R$ 75 mil. Maurício se manifestou antes de Bevilacqua.