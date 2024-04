Dono do Botafogo depõe à polícia sobre suposta manipulação de resultados

John Textor, dono da SAF do Botafogo, prestou depoimento à polícia sobre os supostos casos de manipulação de resultados que ele alega que ocorreram no Brasileiro do ano passado.

O que aconteceu

O empresário desembarcou no Rio de Janeiro durante a tarde e foi à Cidade da Polícia. Ele chegou acompanhado de três advogados.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia do Consumidor, instaurou inquérito, após manifestação do MPRJ. O caso tramita no Grupo Temático Temporário (GTT Desporto/ MPRJ), e "na atual fase do curso, diante do sigilo decretado, não há informações que possam ser compartilhadas". A informação foi publicada, primeiramente, pelo "ge" e confirmada pelo UOL.