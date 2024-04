Onde estão os heróis da virada do Barcelona contra o PSG, em 2017?

O goleiro da seleção alemã é um dos dois jogadores que permanece no Barcelona. Ele chegou ao clube em 2014 e assumiu a titularidade do gol em 2016. O time catalão conta com a experiência de seu goleiro para fechar o gol e conseguir uma vaga na semifinal.

2) Javier Mascherano

O zagueiro argentino ficou no Barcelona de 2010 até 2017. No ano seguinte, foi anunciado como jogador do Hebei China Fortune e em 2020, o Estudiantes anunciou sua contratação por 18 meses. Desde 2021 é treinador da seleção argentina sub-20.

Piqué, do Barcelona, em seu jogo de despedida do futebol Imagem: Eric Alonso/Getty Images

3) Gerard Piqué

No final de 2022, o zagueiro espanhol anunciou sua aposentadoria do futebol. Piqué atuou no Barcelona por 14 anos e é considerado um dos maiores jogadores da história do clube. Desde então, tem trabalhado na Kings World Cup, campeonato mundial de futebol de sete da Kings League, fundada pelo ex-jogador.