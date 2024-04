'Pouca mídia' e diploma: cotado a melhor do mundo, volante tem vida curiosa

Eu sou um garoto normal, nada mais que isso. É importante pra mim, no mundo em que a gente vive, manter os pés no chão. Eu sempre fui muito normal, é meu jeito de ser e a forma que quero levar a vida."

explicou ele ao espanhol Marca.

Quando criança, ele chegou a praticar outros esportes, com o incentivo do pai. "Meu pai sempre gostou de futebol. Desde o início ele estimulava o amor pelo esporte em nós. Nós somos uma família muito esportiva, não só com futebol, já praticamos ciclismo, tênis, padel, mas no fim futebol foi o que nós mais gostamos", contou ele à CityTV.

Mas, apesar da dedicação ao futebol, Rodri manteve a educação em primeiro plano. "Eu lembro que minha vida entre os 10 e os 17 anos era passar o dia inteiro fora de casa. Eu saía da escola umas 16h30, ia para o treino e chegava em casa 21h. Enquanto todo mundo assistia TV, eu fazia lição de casa, mas eu não me importava com isso, porque tinha um sonho."

O volante explica que quando terminou o ensino médio - como jogador sub-18 do Villarreal - ainda não sabia seu futuro no esporte, por isso decidiu cursar administração. Mesmo depois de vingar como jogador, sendo vendido por 70 milhões de euros ao City em 2019, ele seguiu com os estudos.

Obviamente hoje não é uma necessidade ou uma prioridade, mas eu quero concluir (a faculdade) como uma forma de desafio pessoal. Eu quero terminar a faculdade conciliando com a minha carreira futebolística e dar um exemplo para crianças que acreditam que elas só podem virar jogadores de um jeito, porque é possível se dedicar a outras coisas."

declarou ele em 2020, à CityTV, quando caminhava para o fim do curso

Antes de ir à Inglaterra, Rodri morou em um alojamento estudantil, definindo o período como "os melhores anos de sua vida". Apesar de conciliar a carreira e os estudos, o atleta diz entender o por que é difícil ver outros jogadores seguindo esse exemplo.