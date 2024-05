Abel critica atuação do VAR em lance de gol anulado de Rony em vitória do Palmeiras: "Para mim, é gol"

O Palmeiras venceu o Botafogo-SP pro 2 a 1 na noite desta quinta-feira, no Allianz Parque, em duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O atacante Rony anotou o primeiro gol e teve outro tento anulado, ambos no segundo tempo. O técnico Abel Ferreira discordou da decisão do VAR no impedimento anotado e criticou as linhas traçadas no lance.

"Conseguimos criar oportunidades, fizemos dois gols. Na minha opinião fizemos mais um, porque quando vejo a imagem é gol. O VAR deveria ser para tirar dúvidas. Estava falando isso com Rodrigo Correia, reclamei porque a linha não pode ser traçada no meio do corpo, mas vamos esperar para ouvir. O VAR tem que ser utilizado para tirar dúvidas. Há dúvida quando olho para imagem. E quando olho e vejo o corpo do Rony, o jogador próximo a linha da grande área, vejo o jogador que se atira à linha de impedimento e vejo a linha passar no meio do corpo. Mas essa não é minha competência, não estudo para isso. Vamos esperar. Vejo a imagem e para mim é gol. E outra coisa, uma linha é mais grossa que outra. Me assusta. Não sei se as câmeras não têm condições. Isso é muito sério, às vezes parece uma brincadeira", declarou Abel.

Rony começou no banco de reservas, mas ganhou chance no intervalo de jogo. Com 11 minutos em campo, abriu o placar para o Verdão. Cerca de 20 minutos depois, ele aproveitou um cruzamento de Mayke e cabeceou forte para o fundo do gol.