Mauro Cezar: Flamengo tem muito a criticar, mas ódio com vitória é devaneio

O colunista Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola que Tite vive um momento ruim no Flamengo e precisa fazer mudanças para o time voltar a render. No entanto, na opinião do colunista do UOL, o tom das críticas ao trabalho do treinador é exagerado e prejudicial ao clube.

'Flamengo tem agora um momento ruim': "Parte da torcida do Flamengo é formada por alucinados. E na mídia também, os influencers, tem gente que acha que tudo se resolve na porrada, no grito e não é assim. Um time de futebol com investimentos como o Flamengo tem que ser cobrado, sim, o jogo de qualidade, mas nem sempre você vai conseguir jogar tão bem, especialmente quando está no processo de construção ou numa fase de instabilidade. No Flamengo, são as duas coisas: esse não é um time pronto, não é um trabalho tão longevo, é um trabalho que começou no ano passado como tapa-buraco. Esse ano, sim, de uma maneira mais efetiva, o único título possível Flamengo ganhou de forma invicta, sem levar gol com o time principal. Então, foi bastante convincente no estadual, cumpriu bem o seu papel, e tem agora um momento ruim, como o Palmeiras também não tem um bom momento".

'Reagir daquela maneira com uma vitória é devaneio': "Só que o Palmeiras, além do trabalho ser mais longevo, de a torcida acreditar, não vejo na torcida do Palmeiras um volume de pessoas que fiquem com ódio no olhar. Você vê as imagens, quando a transmissão mostrava ali os caras na torcida do Flamengo quarta-feira, o sujeito que ligasse a TV ou o computador ou o celular para ver o jogo e acabou, apito final, o cara ia dizer: 'nossa, Flamengo foi eliminado por esse time aí esse Amazonas'. Você ganhar o jogo e vaiar da maneira que vaiaram a vitória é um negócio que não existe, gente. O cara ficar irritado com o nível de atuação, reclamar, questionar, criticar o técnico, tudo isso está perfeito, tem que criticar mesmo, o Tite tem que fazer alguma coisa para mudar, os jogadores merecem críticas, alguns em especial, mas daí a reagir daquela maneira com uma vitória, isso não existe, isso é devaneio, loucura".