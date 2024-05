Red Bull Bragantino x Flamengo: onde assistir ao jogo pelo Brasileiro

Red Bull Bragantino e Flamengo se enfrentam hoje (4), às 18h30, no Nabi Abi Chedid, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão do Premiere, na TV fechada. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

O Massa Bruta começou a rodada do G4. O time iniciou na terceira colocação, com oito pontos, um atrás do líder Botafogo.