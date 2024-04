Paulistão: Santos domina seleção, Abel vence técnico e Endrick é o craque

A cerimônia de premiação do Paulistão revelou na noite de hoje (8) a seleção do campeonato e outros prêmios. O Santos dominou a seleção com seis nomes. Endrick foi eleito o craque do torneio e o destaque também ficou para Abel Ferreira, tricampeão que nunca havia sido eleito melhor técnico até esta edição.

Confira os prêmios do Paulistão 2024

Seleção do Paulistão: João Paulo (Santos); Hayner (Santos), Joaquim (Santos), Murilo (Palmeiras) e Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino); João Schmidt (Santos), Diego Pituca (Santos) e Rômulo (Novorizontino); Guilherme (Santos), Endrick (Palmeiras) e Flaco López (Palmeiras).

Melhor técnico: Abel Ferreira (Palmeiras)