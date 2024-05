Bayern de Munique lança inovador uniforme para a próxima temporada

? Somos Vermelhos ?

Todos os detalhes da nossa nova camisa 1 para 2024/25, que será estreada no último jogo da temporada em casa contra o Wolfsburg ?? https://t.co/XNQglPQGW9#MiaSanMia pic.twitter.com/4XrYGQqu76

? FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) May 6, 2024

Segundo o Bayern, o uniforme foi inspirado na pulsação e na paixão que une os jogadores em campo aos torcedores nas arquibancadas. Pela primeira vez na história do clube, o design da camisa apresenta três tons diferentes de vermelho, representando a identidade, a emoção e o drama do jogo.

Os torcedores do Bayern podem adquirir a camisa pela loja oficial do clube. Para a versão torcedor, o preço do uniforme é de 84 euros, cerca de 460 reais. Na opção jogador, modelo que os atletas usam em campo, o valor é de 126 euros, na cotação atual, cerca de 689 reais.

A nova camisa será usada pela primeira vez pelo Bayern Feminino, na final da Copa da Alemanha contra o Wolfsburg, no dia 9 de maio, em Colônia. As mulheres também terão pela primeira vez o seu próprio emblema do clube, com duas estrelas. Já os homens estrearão o uniforme no último jogo em casa da atual temporada, três dias depois, na Allianz Arena, também contra o Wolfsburg.