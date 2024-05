PVC: 'Se é para chamar alguém de ladrão hoje, é jogador e não árbitro'

O colunista Paulo Vinícius Coelho comentou no De Primeira as polêmicas declarações dos dirigentes do Flamengo sobre a arbitragem do Brasileirão. PVC afirmou que o que existe hoje é uma crise de credibilidade, e não de honestidade, dos árbitros de campo e de vídeo.

'Existe uma crise de credibilidade causada pelo silêncio da CBF': "São ilações perigosíssimas. Eu queria esquecer um pouco o Textor, embora a gente saiba que é impossível porque está dentro do contexto. Existe uma crise de credibilidade causada pelo silêncio da CBF durante muito tempo depois das declarações iniciais do Textor, em novembro do ano passado. A CBF demorou muito para se colocar".

'Se é para chamar alguém de ladrão hoje, é jogador e não árbitro': "A crise é de credibilidade e não de desonestidade. O avalista hoje da arbitragem brasileira é o Ministério Público de Goiás, porque diferentemente do Textor, o MP de Goiás apurou, investigou seriamente por mais de dois anos e denunciou 17 jogadores. E não viu indício de participação de árbitro, então se é para chamar alguém de ladrão hoje, é para chamar jogador de futebol, não é árbitro, porque a gente tem denúncias provadas pelo MP de Goiás contra jogadores que se venderam, e não tem contra árbitros".