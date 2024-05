Escalação do Corinthians: António Oliveira fecha a preparação para enfrentar o Nacional-PAR

Na manhã desta segunda-feira, o Corinthians finalizou a preparação para enfrentar o Nacional-PAR pela quarta rodada da Sul-Americana. A bola vai rolar às 19h (de Brasília) dessa terça-feira, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Após uma ativação na academia, os atletas foram ao gramado para um treino de posse de bola, pressão pós-perda e enfrentamento em campo reduzido comandado por António Oliveira.

Ainda houve, por fim, um complemento para alguns jogadores, com foco em cobranças de falta direta e cabeceios defensivos. Para a partida, o português deve contar com os retornos de Yuri Alberto e Igor Coronado, que foram registrados treinando com elenco. Assim como o zagueiro Gustavo Henrique, recuperado de dengue.