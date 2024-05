Atlético-MG passa a ter a maior série invicta entre clubes do Brasil na atual temporada

Com a derrota do Sousa-PB para o Treze-PB, no último domingo, pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG passou a ser o time brasileiro com a maior série invicta de jogos na atual temporada. O levantamento é feito entre os 124 clubes que disputam as Séries A, B, C e D do Brasileirão.

O Atlético-MG iniciou a temporada abaixo do esperado com Felipão, mas após a chegada do treinador Gabriel Milito, no fim de março, a equipe cresceu de produção e não perdeu mais. No período, foram 11 duelos, com sete vitórias e quatro empates.

A última derrota do Galo ocorreu no dia 17 de março, em partida diante do América-MG, por 2 a 1, pela volta da semifinal do Estadual. Apesar do revés, o Atlético-MG se classificou por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0.