Renato Gaúcho bebe chope na coletiva do título e diz: 'nasci para vencer'

Acreditar sempre. "Em vitórias e derrotas, sempre se aprende alguma coisa, nunca devemos achar que a competição tá perdida. Lá atrás achavam que o Grêmio não seria campeão, e eu no dia a dia falava com o grupo: vamos acreditar, trabalhar, estamos no páreo, ninguém vai gritar mais do que nós para ganhar. Futebol é dentro das quatro linhas".

Não aguento mais, tô muito cansado de dar volta olímpica... Somos campeões!

Campeonato Brasileiro. "Um clube grande como o Grêmio, no momento que se entra em qualquer competição é sempre para vencer. Não se vai vencer todas. Não vamos escolher a competição. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, sempre trabalhamos pelos melhores resultados e os títulos. Foi o hepta esse ano, e agora temos tudo isso. Clube grande é assim, disputa as principais competições".

O título preferido. "Você tem três filhos, de quem você gosta mais? Não tem como, título é título, todos são importantes. Hepta, Copa do Brasil, Libertadores, é difícil... O mais importante é ir ganhando, ganhando e ganhando. Hoje é mais um marco na história do clube. O jogador tem que fazer história, e o que dá história é quadro na parede, faixa no peito, medalha, isso que valoriza o jogador. No currículo, o que vale é volta olímpica. Não adianta 50 gols, melhor jogador, e não ser campeão".