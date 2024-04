Murilo diz que não encarou Calleri: 'Ele que me deu uma cabeçada'

Murilo, zagueiro do Palmeiras, explicou na zona mista do Morumbis o desentendimento que teve com Calleri durante o Choque-Rei.

O que ele disse

Eu acho que entenderam errado. Em nenhum momento eu encarei ele, eu só estava no meu posicionamento de marcar. Estava bem concentrado. Acontece. Ali ele entendeu que eu estava encarando ele, ele que me deu a cabeçada. Em nenhum momento eu agredi ele, em nenhum momento estava encarando ele.

O que aconteceu

Aos 14 minutos do 2º tempo, Murilo e Calleri se desentenderam e protagonizaram uma encarada digna de UFC antes de uma batida de escanteio. O árbitro da partida Wilton Pereira Sampaio amarelou os dois atletas.