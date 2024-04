Abel revive Felipão após empate e cita 'turma do amendoim' no Palmeiras

Depois, acrescentou que está preparando todo o elenco para atingir as expectativas da torcida, sobretudo da turma do amendoim. Abel destacou a importância de rodar o elenco para dar ritmo aos jogadores e citou que isso será necessário durante a Copa América.

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, no jogo contra o São Paulo, pelo Brasileiro Imagem: Peter Leone/Ag. Estado

Grama do vizinho: "Sou português e já sou meio brasileiro. Há uma coisa em que somos muito parecidos: nunca está certo. A música estrangeira é melhor, o carro importando, tudo que está de fora é muito melhor. No futebol é igual. Entendo os torcedores, respeito muito a opinião, tem uns mesmo que são amendoins, e às vezes faz falta".

Carrinho bom para apimentar: "Aprendi muito com Jesualdo, ele me ajudou a ver além das quatro linhas, a importância da imprensa, da mídia, e faz bem essa cornetada. Um presidente dar um carrinho, não igual o do Diego Costa no Murilo, mas um carrinho suave, como faz nossa presidente, é bom para apimentar".

Expectativa dos 'amendoins': "Fiquem calmos, tenham paciência, confirme no trabalho. Jogadores têm que estar preparados. Temos Copa América e o campeonato não vai parar .Vamos precisar deles nesse momento. Vamos tentar prepará-los todos para quando chegar essa oportunidade, eles responderem às expectativas de todos. Sobretudo dos torcedores do amendoim".

O que mais Abel disse

Gols 'imperdíveis': "O treinador é criticado quando gira e quando não gira o elenco. O que faltou? Nos dois 'pênaltis' que tivemos, nos pés de Endrick e de Lázaro, fazer os gols. Nesses tipos de jogos, contra times que disputam o mesmo objetivo, é natural e normal que não vai haver tantas oportunidades flagrantes. Tivemos uma nos pés no Lázaro, em que nem o goleiro estva no gol, em momento de pressão forte nossa e conseguimos recuperar com Endrick. Sabemos que ninguém mais que o Lázaro queria fazer, mas há gols que não podemos perder, e esse é um deles. E mesma coisa com Endrick, que demorou muito tempo a decidir. Foi isso que faltou, adversário também teve em transição bola que Calleri jogou no poste. Eu, que tenho jogado bastante contra o São Paulo, acho que foi um jogo de equilíbrio."