Presidente do Conselho do Corinthians fala sobre conflito com Rubão: "Já ligou para mim e pediu desculpa"

"O Corinthians não está vivendo crise política. Crise política é quando você tem uma situação e oposição brigando internamente no clube. Não existe isso. Crise institucional é quando o Conselho Deliberativo está brigando com o presidente e com a diretoria, o que também não existiu. O que o Corinthians pode estar vivendo é uma crise administrativa. Aí é briga de diretor com presidente, e diretor com diretor. Aí é administrativo, não é problema meu, é do presidente e da diretoria dele. Então não vou me meter mais nisso. Rubens já ligou para mim, pediu desculpas e as coisas seguem", complementou Romeu.

O mandatário foi apoiado por Augusto Melo na eleição do Conselho Deliberativo e derrotou Jorge Kalil, que foi o candidato da oposição. Seu mandato no órgão fiscalizados do clube vai até 2027.

Relembre a discussão

Durante o último dia 18, Rubão e Romeu Tuma Junior escancararam a crise interna que o Corinthians atravessa. O diretor de futebol, em entrevista ao ge, expôs sua insatisfação com as comissões temáticas criadas por Romeu, que possuem o objetivo de garantir um maior diálogo com os membros da diretoria de Augusto Melo, gerando um melhor funcionamento do órgão estatutário dentro de cada atribuição.

"Foi montado um governo paralelo que a gente não vai admitir. Não vamos admitir de forma alguma! Não chegamos lá por imposição, chegamos lá pelo voto do associado, não só voto de conselheiro só. É bem diferente", comentou Rubão, que entende que foi criada uma estrutura para "pressionar o presidente".

Romeu questionou a fala de Rubão, já que a criação das comissões está prevista no Estatuto do clube. Além disso, o presidente do Conselho Deliberativo criticou a atuação do dirigente no futebol da agremiação.