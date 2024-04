Zubeldía explica opção por 3 zagueiros e elogia torcida por Morumbis lotado: "Muito bonito"

Luis Zubeldía fez sua estreia no Morumbis nesta segunda-feira, no empate sem gols com o Palmeiras, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador argentino mais uma vez não teve medo de promover mudanças na equipe, mesmo se tratando de um clássico, optando pelo esquema com três zagueiros após levar a campo na última quinta-feira, pela Libertadores, um time que atuou com uma linha defensiva com quatro atletas (dois zagueiros e dois laterais).

Passado o empate em 0 a 0, Luis Zubeldía explicou a decisão de retomar o esquema tático utilizado por Thiago Carpini na reta final de sua trajetória como técnico do São Paulo, o que acabou ganhando força após a lesão de Pablo Maia no treino de domingo.

"Estivemos pensando depois do jogo contra o Barcelona o que era melhor para o time. Se jogar com três zagueiros ou jogar com linha de quatro, com dois zagueiros. Pela amplitude do campo do rival, vendo os últimos jogos que o São Paulo fez contra o palmeiras, o São Paulo tinha jogado assim. Com a lesão de Pablo Maia, definimos que o melhor era jogar com três zagueiros, mas três zagueiros flexíveis, porque o Diego Costas muitas vezes deu uma de lateral direito, o Igor Vinícius chegou bastante pelo setor direito também", comentou Zubeldía.