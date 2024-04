Final do Cearense termina com briga generalizada entre jogadores; veja

Após o título do Ceará nos pênaltis contra o Fortaleza, a final do Campeonato Cearense terminou com uma briga generalizada entre jogadores e membros das duas comissões técnicas.

O que aconteceu

Logo depois do fim da decisão, os jogadores de Ceará e Fortaleza provocaram uma briga generalizada no gramado. Saulo Mineiro e Kuscevic precisaram ser contidos.

Pedro Augusto, jogador do Fortaleza, foi agredido por um membro da comissão técnica do Ceará. O meia revidou e também deu um chute no profissional.