Benzema sobre jejum de gols na Arábia: "Não sou o mesmo do Real Madrid"

O atacante francês Karim Benzema lamentou o mau momento vivido na Arábia Saudita e afirmou que não é mais o mesmo jogador dos áureos tempos no Real Madrid, quando chegou a ser eleito o melhor da temporada no prêmio Bola de Ouro, em 2022.

O que aconteceu

Jejum. São quatro meses sem balançar as redes, com inúmeras derrotas do Al-Ittihad no período.

Ano passado. O último gol de Benzema foi no Mundial de Clubes, em 15 de dezembro de 2023.