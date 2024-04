Por que Corinthians usa marca de apostas no sub-17 e outros clubes evitam

Mas "pessoas que apareçam nas publicidades do segmento, praticando apostas, desempenhando papel significativo ou de destaque, deverão ser e parecer maiores de 21 anos de idade", segundo as regras mais recentes.

O Conar diz ainda que "as publicidades de apostas não devem ser inseridas em nenhum canal, programa ou conteúdo de mídia direcionado ou voltado a menores de 18 anos". Isso está em outro trecho do documento de dezembro de 2023.

Os jogadores do sub-17, obviamente, não são e nem aparentam ter mais idade.

Só que em reunião recente com advogados dos clubes, o Conar disse que não via problema na exibição do patrocínio nas camisas. Ainda assim, a maioria dos clubes não exibe os patrocinadores desse segmento.

O Corinthians ontem (3) foi uma exceção e entrou em campo com o Vai de Bet no peito — e com outros patrocinadores. O São Paulo é patrocinado pela Superbet, mas usou a camisa "limpa".

Por que muitos clubes não usam

Cada clube, claro, tem seus acertos individuais com patrocinadores. Mas sobre as casa de apostas, há uma dose de precaução para se proteger de eventuais alterações no entendimento do Conar durante a vigência dos contratos de patrocínio.