Nova geração do 4x400m masculino leva vaga olímpica no Mundial

ESTAMOS EM PARIS ??? pic.twitter.com/jt7kLfRu0p

? Confederação Brasileira de Atletismo (@bra_atletismo) May 6, 2024

De Olho no Ranking Mundial

O Brasil não conseguiu as vagas olímpicas com os revezamentos 4×100 m e 4×400 m, feminino, e o 4×400 m misto. E terá de esperar o fechamento do Ranking mundial (valem marcas de 1/7/2023 a 30/6/2024). Serão 16 equipes em cada revezamento na Olimpíadas e 14 delas saíram do Mundial. O Brasil terá de esperar pelas duas cotas restantes em cada um dos cinco revezamentos que serão definidas no dia 30 de junho, quando fecha o prazo de qualificação do atletismo pelo Ranking Mundial.

No 4×100 m masculino Rodrigo Nascimento, Renan Gallina, Erik Cardoso e Paulo André Camilo de Oliveira fizeram 38.72, atrás da Alemanha (38.57), Libéria (38.65) e Suíça (38.65) na série 1. Para efeito do Ranking Mundial, o Brasil carrega o tempo do Mundial de Budapeste, Hungria, de 38.18. A Libéria, surpresa com a qualificação, comemorou muito. As vagas olímpicas ficaram com Alemanha, Libéria, Jamaica, Trinidad e Tobago, Nigéria e Suíça.

O 4×100 m feminino com Gabriela Mourão, Ana Carolina Azevedo, Lorraine Martins e Vitória Rosa melhorou o tempo em relação ao primeiro dia de disputas, com 43.51, mas ficou em quinto na bateria, que teve Nigéria (42.71) em primeiro e Suíça (42.75) em segundo. Ficaram com as vagas olímpicas Itália, Costa do Marfim, Nigéria, Jamaica, Suíça e Trinidad e Tobago.