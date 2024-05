Ranking do Brasileirão: São Paulo ultrapassa dois, e Palmeiras mantém topo

O Ranking do Brasileirão, desenvolvido pelo UOL, traz uma classificação dos times da Série A que leva em conta todas as partidas disputadas por eles em 2024 (entenda os critérios abaixo).

Nesta semana, os destaques positivos ficam para São Paulo e Bahia. Os paulistas venceram seus dois jogos na semana e ultrapassaram Fluminense e Grêmio em relação ao ranking anterior. O Palmeiras mantém o topo.

O destaque negativo vai para o Grêmio. Os gaúchos não saíram de um empate contra o Operário-PR, da Série B, e o resultado fez com que a equipe de Renato Gaúcho acabasse ultrapassada até pelo principal rival, que não entrou em campo na semana e manteve seu índice estabilizado. Os jogos de Inter e Grêmio pelo Brasileirão foram adiados por causa da crise com as chuvas no sul do país.