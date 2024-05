Estêvão em quatro dias: recorde de dribles, dois gols e alento nos pênaltis

Estêvão vive dias iluminados desde 24 de abril, quando completou 17 anos. A partir do seu aniversário — quando atuou, inclusive, pela Libertadores —, a mais nova joia do Palmeiras ganhou espaço com Abel Ferreira e engatou uma sequência de três partidas em campo. Nas duas últimas ele deu show.

As marcas do novo craque

O meia-atacante roubou a cena nos últimos quatro dias. Este é o intervalo entre as partidas do alviverde diante do Botafogo-SP, pela Copa do Brasil, e do Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro.

Na quinta-feira (2), Estêvão atuou durante os 90 minutos e quase fez chover no Allianz Parque. O time de Abel Ferreira empatava por 1 a 1 até os 52 minutos da etapa final, quando o jovem recebeu lançamento de Rômulo e estufou as redes do adversário paulista.