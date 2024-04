Atleta que perdeu visão após bolada detona próprio clube: 'Desesperada'

A jogadora reclama que, após a notícia, não tem tido ajuda do clube com os trâmites para a aposentadoria por invalidez. Ana Campa relatou que foi aconselhada pela diretoria do clube a se aposentar no México, mas que não tem nenhum tipo de auxílio legal. Ela também disse que o clube não oferece ajuda no processo de reabilitação.

Já se passaram sete meses da lesão. Estou cansada e desesperada, não fiz tratamentos e nem tenho tido a atenção para o processo de recuperação dos meu olhos. Quero voltar para minha casa, com minha família, no Texas, mas parece que o processo será demorado .

Trecho da nota de Ana Campa.

‼️Hola a todos, quiero compartirles el proceso que he pasado aquí en mi club, León, y porqué no me han visto en actividad con el equipo‼️ pic.twitter.com/uiv9MhFgZC -- 🌞Ana Campa 🌙 (@ana_campa30) April 23, 2024

Em nota, o León rebateu a maioria das acusações. O clube disse que ajudou com o pagamento de médicos desde o momento da lesão e disse que tem auxiliado legalmente Ana Campa no processo de aposentadoria pelo serviço social mexicano.