Ídolo do United revela que desistiu de ser técnico após morte da esposa

Para cuidar dos três filhos, Rio Ferdinand desistiu de ser técnico e focou em Lorenz, Tate e Tia. Hoje, o ídolo do United atua como comentarista de futebol na Inglaterra.

Situações pessoais acontecem em casa. Se você vai ser técnico, precisa estar presente 24 horas por dia, 7 dias por semana, não há folga. Meus filhos precisavam que eu estivesse 100% com eles, estou no trabalho, mas eles podem me contatar, ainda posso estar lá, ainda posso ir às reuniões de pais, enquanto os técnicos perdem todas essas coisas Ferdinand, em entrevista ao podcast The Overlap