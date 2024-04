Santos prioriza final, mas já projeta mercado da bola para o Brasileiro

Livre do transferban na Fifa, o Santos já projeta Campeonato Brasileiro e volta a esquentar o mercado em busca de reforços. Antes, porém, diretoria pede foco na final contra o Palmeiras, pelo Paulista.

O que aconteceu

A diretoria derrubou o segundo transferban do ano e prevê, no mínimo, três reforços para o Brasileiro da Série B. Como antecipado pelo UOL, um meia, ponta-direita e centroavante são as prioridades.

Apesar de projetar o Brasileirão, a direção está dando atenção total ao possível título. A prioridade é se concentrar na final contra o Palmeiras, domingo, às 18h, no Allianz Parque.