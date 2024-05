Meio-campista do Real Madrid e da seleção alemã Toni Kroos vai se aposentar após Euro 2024

"17 de julho de 2014 - o dia da minha apresentação no Real Madrid, o dia que mudou minha vida. Minha vida como jogador de futebol - mas especialmente como pessoa."

"Foi o início de um novo capítulo no maior clube do mundo. Depois de 10 anos, no final da temporada, esse capítulo chega ao fim. Nunca vou me esquecer dessa década emocionante e bem-sucedida!", acrescentou.

Kroos disputou 463 partidas pelo clube desde que chegou em 2014 e sairá como um dos jogadores mais condecorados nos 120 anos de história do Real, conquistando mais de 20 troféus, incluindo quatro da Liga dos Campeões.

Além de seus títulos com o Real, o meio-campista venceu a Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha e outro título da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique em 2013.

Kroos está no último ano de seu contrato com o Real e, em fevereiro, anunciou seu retorno à seleção alemã após três anos de aposentadoria e antes da Euro de junho-julho em casa.

"Gostaria de agradecer especialmente a todos que me receberam de coração aberto e confiaram em mim. Mas, especialmente, gostaria de agradecer a vocês, queridos madridistas, pelo carinho e amor desde o primeiro dia até o último", disse Kroos.