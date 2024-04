Veja os gols das partidas que Textor acusa de terem sido manipuladas

John Textor apontou — ainda sem mostrar provas — dois jogos em que o Palmeiras teria sido favorecido por manipulações. Ontem (1º), em nota divulgada em seu site, o dono da SAF do Botafogo afirmou que jogos do Verdão contra Fortaleza (2022) e São Paulo (2023) tiveram interferência de alguns jogadores.

Palmeiras 5 x 0 São Paulo - 29ª rodada do Brasileirão de 2023

Textor afirmou que a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo foi manipulada por, pelo menos, cinco jogadores do Tricolor. Segundo ele, sete jogadores chegaram a exibir desvios anormais em situações-chaves de gol, "embora apenas cinco jogadores tenham ultrapassado os limites que teriam estabelecido provas claras e convincentes de manipulação do jogo".