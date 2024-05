Especulado no Palmeiras, Luciano Rodríguez se aproxima do Girona, revela agente

Nesta quarta-feira, Mauricio Machado, agente do atacante Luciano Rodríguez, do Liverpool-URU, revelou que o atleta está próximo de se transferir para o Girona, da Espanha. Além do clube europeu, Palmeiras e River Plate também aparecem como interessados no uruguaio de 20 anos.

"Hoje temos uma oferta concreta diretamente do Girona. Tivemos uma reunião com Patanian (vice-presidente do River Plate) e o River está interessado em retornar a negociação", disse em entrevista ao Sport 890.

De acordo com Mauricio, eles se reunirão com o Palmeiras nesta quinta-feira, quando o Liverpool-URU e o Alviverde se enfrentam pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será disputada no Estádio Centenário, a partir das 19h (de Brasília).