Abel Ferreira e Tite aparecem em lista de melhores técnicos do mundo

Abel ficou na frente de nomes conhecidos como Thomas Tuchel (14º), Didier Deschamps (18°) e Xavi Hernández (26°).

FFT has tried its best to order the best managers in the world, from club to country, big clubs to small, and everyone in between ?

Don't agree? Let us know your list ?https://t.co/0Tmqdi0y5Q

? FourFourTwo (@FourFourTwo) May 6, 2024

O único brasileiro na lista é o técnico Tite, que apareceu na 40ª posição, apesar do momento atual ser instável no comando do Flamengo. A revista destacou sua passagem pela Seleção Brasileira e sua capacidade de gerenciar elencos estrelados.