Cobresal x São Paulo: onde assistir e horário do jogo da Libertadores

O São Paulo vem de cinco jogos de invencibilidade, sendo quatro vitória. Desde a demissão de Thiago Carpini, o time venceu com Milton Cruz como interino e seguiu no caminho das vitórias com Luis Zubeldía no banco de reservas.

Cobresal x São Paulo - Copa Libertadores - Fase de grupos

Cobresal: Requena; Guillermo Pacheco, Bechtholdt (Céspedes), Francisco Alarcón e Rodrigo Sandoval; Leandro Navarro, Mesías e Leonardo Valencia; Franco García, Julio Castro e César Munder.

São Paulo: Rafael; Diego Costa, Arboleda e Alan Franco; Igor Vinícius, Bobadilla, Alisson, Galoppo (André Silva) e Michel Araujo; Calleri e Luciano.