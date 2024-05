América-MEX, de André Jardine, estreia no mata-mata em busca do bicampeonato no México

¡VAMOOOOOOOOS! ? pic.twitter.com/gLJw5JYw8i

? Club América (@ClubAmerica) May 8, 2024

Um possível novo título faria com que Jardine igualasse uma antiga marca de outro treinador brasileiro, Jorge Vieira, que levou o América ao bicampeonato mexicano nas temporadas 1987/88 e 1988/89. Desde então, o clube da capital ? maior campeão mexicano, com 14 títulos ? nunca mais conseguiu duas conquistas em sequência.

"Ainda faltam muitas etapas para chegarmos lá e é importante que tenhamos os pés no chão", diz André Jardine. "Mas obviamente, seria uma honra entrar para esse rol tão seleto, igualar a marca do Jorge e deixar a história do América um pouquinho mais brasileira", afirma o técnico.

Dono da melhor defesa do campeonato, com apenas 12 gols sofridos em 17 jogos, o América só foi derrotado duas vezes ? sendo a segunda, contra o Pumas, na última rodada, quando já tinha a classificação assegurada.

"O equilíbrio é uma marca registrada da Liga MX", avaliou André Jardine. "Agora no mata-mata começa uma nova competição para nós. Com humildade, respeito e ambição, acho que podemos voltar a escrever nossos nomes na história do clube", afirmou o treinador.