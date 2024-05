John Textor e os sete bolsonaristas

A praga invade tudo, da negação do aquecimento global aos campos de futebol



Quem nega vacina, quem nega orientação sexual, quem nega a diversidade racial, o aquecimento global, o resultado eleitoral, não deixaria de fora o que acontece no futebol.

Aí aparece no Brasil, mais especificamente no Botafogo, um empresário trumpista chamado John Textor e, para não explicar por que seu time deixou escapar uma taça que estava no papo, faz denúncias com pé torto e cabeça artificial, sugerindo manipulação de resultados para beneficiar o campeão Palmeiras.

Assinantes leem mais aqui.