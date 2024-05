Com gritos por 'Bola de Ouro', Vini faz 2 e Real goleia Alavés no Espanhol

Gol! 2-0. Vini Jr marcou seu 22ª gol na temporada. Bellingham encontrou Camavinga entrando na área e lançou para o companheiro. O francês escapou da marcação e cruzou para Vini, que chutou de primeira para dentro do gol, aos 25'.

Falta! Rodrygo foi derrubado na entrada da área por Blanco. Ele mesmo cobrou, mas a bola atingiu a barreira. Na sobra, Kross passou para Vini Jr. que conseguiu escapar da defesa e cruzou para área. Sem nenhum atleta do Real, a bola saiu pela linha de fundo, aos 35'.

Defendeu Courtois! Um minuto depois, Hagi ficou com a bola no meio-campo e avançou sem dificuldades. Na entrada da área chutou forte, mas o goleiro do Real estava ligado e fez uma bela defesa para evitar o gol dos visitantes.

Gol! 3-0. Valverde fez o terceiro para os donos da casa. No fim do primeiro tempo, Bellingham virou o jogo para a esquerda e Valverde chutou com força no canto esquerdo do goleiro, que não teve como defender.

Quase o quarto! Logo aos seis minutos do segundo tempo, Camavinga fez uma grande jogada individual, escapando de todos os marcadores e ficou cara a cara com Owono. O goleiro do Alavés saiu do gol e tirou a bola, antes da finalização.

De novo, Courtois! O goleiro fez sua sexta defesa no jogo. Em contra-ataque, Samu avançou e chutou forte em direção ao gol. Bem atento, ele espalmou forte e evitou o gol.