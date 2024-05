Patryck celebra sequência como titular e valoriza elenco do São Paulo

Na última segunda-feira, o São Paulo venceu o Fluminense por 2 a 1, pelo Brasileirão, no Morumbis. Esse foi o segundo jogo seguido do lateral Patryck como titular, o terceiro sob comando de Zubeldía.

A série entre os 11 iniciais tem lesão de Welington (lesão ligamentar no tornozelo direito) e a confiança do comandante argentino no defensor como principais fatores. O jovem, de 21 anos, celebrou o momento e valorizou o elenco.

"Fico feliz pelo meu momento e pela sequência. Eu estava esperando por essa oportunidade e trabalhando firme para quando ela aparecesse e isso aconteceu. Temos um elenco muito forte, com jogadores de qualidade em todas as posições e também a altura como opção. Isso é importante para um clube como o São Paulo, que vai brigar por várias competições na temporada e com um alto número de partidas", disse.