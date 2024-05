Vinicius Junior marca dois, e Real Madrid goleia Alavés em festa pelo título Espanhol

Nesta terça-feira, o Real Madrid, já campeão espanhol, goleou o Alavés por 5 a 0. Jogando no Santiago Bernabéu, pela 36ª rodada de LaLiga, os mandantes contaram com gols de Vinicius Junior (2), Jude Bellingham, Valverde e Arda Guler.

Agora, o Real Madrid soma 93 pontos e vai para as últimas duas rodadas sem pretensão, uma vez que o título já está garantido. O Alavés, por sua vez, com a goleada sofrida, estaciona na 11ª posição, com 42 unidades somadas.