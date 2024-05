Manchester City ganha do Tottenham, retoma a liderança e fica a uma vitória do tetra inédito do Inglês

?? 0-1 ?? #ManCity pic.twitter.com/gJocsk6ZST

Com oito vitórias consecutivas, o Manchester City chegou aos 88 pontos e ocupa a liderança da competição, seguido pelo Arsenal, que tem 86. O Tottenham, por sua vez, contabiliza 63 unidades e permanece na quinta posição.

Na última rodada, no domingo, às 12h de Brasília, o City encara o West Ham, no Etihad Stadium. O Tottenham, por sua vez, no mesmo dia e horário, visita o Sheffield United, no Bramall Lane. O Arsenal, rival direto dos citizens, recebe, no Emirates Stadium, o Everton.