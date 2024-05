Vasco: Câmara convoca audiência pública para reforma de São Januário

O vereador Alexandre Isquierdo será uma espécie de coordenador do projeto na Câmara. O político tem sido um aliado do Vasco no projeto de reforma de São Januário e também colaborou no processo de cessão do terreno onde hoje funciona o CT Moacyr Barbosa, que os profissionais do Cruzmaltino treinam.

Estou muito otimista depois dessa reunião, até porque tinham mais de 20 vereadores presentes, não só vascaínos, mas também flamenguistas, tricolores e botafoguenses. Todas as falas lá dentro foram de apoio à aprovação. Esse projeto não beneficia só o Vasco ao possibilitar recursos para ampliação e reforma de São Januário. Ajuda também o entorno do estádio, que vai receber melhorias urbanísticas importantes

Pedro Duarte, vereador do Novo, após a reunião

O UOL apurou que três empresas estão dispostas a comprar o potencial construtivo de São Januário: uma famosa rede de hospitais, uma construtora e um fundo imobiliário. O Vasco calcula arrecadar cerca de R$ 500 milhões com a venda.

A Prefeitura obriga o Vasco a aplicar 100% dos recursos arrecadados na reforma. O projeto de ampliação e modernização prevê um estádio para cerca de 47 mil pessoas.